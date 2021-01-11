عمار الحكيم يبحث مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني العلاقة بين حكومتي المركز والاقليم

2021/01/11 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.واكد الجانبان، بحسب بيان مكتب الحكيم، على ضرورة إنفاذ الدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في عموم العراق وضرورة ان تصرف عائدات النفط و الثروات ضمن السياقات الدستورية ، ودعونا الى استثمار المرحلة و التعامل مع موضوع نفط الإقليم ضمن ما أقره الدستور.واضاف كما قلنا ان الأزمة الإقتصادية أزمة مركبة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا مما يتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية في البلد، ويستلزم أيضا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق.وشددا على التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب فما هو حق لطرف هو واجب على الآخر./انتهى7

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