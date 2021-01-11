المالية النيابية تطالب البنك المركزي بإعلامها قيمة المبالغ المودعة لدى فرع اقليم كردستان

2021/01/11 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت اللجنة المالية النيابية، طلبا رسميا الى البنك المركزي العراقي لإعلامها عن قيمة المبالغ المودعة لدى فرع إقليم كردستان .ووقع عدد من اعضاء اللجنة المالية، كتابا رسميا الى البنك المركزي العراقي ، نص على "يرجى إعلامنا عن قيمة المبالغ المودع في فرعكم في إقليم كردستان والتي تم الاستحواذ عليها من قبل حكومة الإقليم في الأعوام 2015 - 2016 - 2017 ، وماهي التسوية التي تمت بذلك ، وقيمة المبالغ المستردة ومقدار المبلغ المتبقي، وماهي الخطة الزمنية المحددة للتسديد"./انتهى5

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