الفياض والأعرجي يؤكدان تعزيز الجهود المشتركة لفرض الأمن

2021/01/11 | 15:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأثنين، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لفرض الأمن والاستقرار في البلاد.وذكر بيان لمكتب رئيس الحشد، أن “الفياض، استقبل الأعرجي، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة”.وشدد الجانبان وفقاً للبيان “على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لفرض الأمن […]

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