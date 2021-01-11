كازويوشي ميورا '54 عاما' يوقع عقدا مدته سنة واحدة مع نادي يوكوهاما إف سي

2021/01/11 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

من المقرر أن يلعب كازويوشي ميورا ، أكبر هدافي كرة القدم اليابانية المحترفة ، في سن 54 بعد تمديد عقده مع نادي يوكوهاما إف سي لموسم آخر.

بلغ ميورا ، الملقب بـ "الملك كازو" في اليابان ، 54 عامًا في 26 فبراير ، أي قبل يوم من انطلاق حملة دوري اليابان لعام 2021.



سيكون هذا هو موسمه السابع عشر مع النادي الذي انضم إليه في 2005 ، وهو الموسم رقم 36 للملك كازو.

وقال في بيان: "في الموسم الماضي ، كنت أشعر بفرحة لعب كرة القدم في وقت كان العالم يواجه فيه موقفًا صعبًا بسبب فيروس كورونا الجديد".

سجل مهاجم اليابان السابق آخر أهدافه في مرمى ثيسباكوساتسو جونما في عام 2017 في دوري الدرجة الثانية الياباني ، ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل في مباراة الدوري الياباني المحترفة في 50 عامًا و 14 يوما.

بدأ ميورا حياته المهنية مع سانتوس في البرازيل عام 1986.

المهاجم هو واحد من أكثر الرياضيين احتراما في اليابان وكان في طليعة طفرة كرة القدم في البلاد في أوائل التسعينيات عندما كان الصبي الملصق للدوري الذي تم إطلاقه حديثًا في عام 1993.

وقاد نادي فيردي كاواساكي إلى اللقب عامي 1993 و 1994 قبل أن ينتقل إلى إيطاليا حيث أمضى موسما في الدوري الإيطالي مع جنوة.



كما عمل في كرواتيا وأستراليا بالإضافة إلى أندية يابانية أخرى.

وفاز ميورا بكأس آسيا مع اليابان عام 1992 لكنه غاب عن تمثيل بلاده في ظهورها الأول في نهائيات كأس العالم في فرنسا بعد ست سنوات.



وأحرز 55 هدفا في 89 مباراة مع اليابان.

ساعد المهاجم يوكوهاما على ضمان الترقية إلى الدرجة الأولى في اليابان في نهاية موسم 2019 ، لكنه لعب أربع مرات فقط في موسم 2020.



وقال "شخصيا لم يكن موسما مرضيا ولكن طموحي وحماسي لكرة القدم يتزايدان".

"سأعمل بجد كل يوم ، بهدف المساهمة في فوز الفريق هذا الموسم من خلال لعب أكبر عدد ممكن من المباريات."

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