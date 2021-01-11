غداً.. منتخبنا الوطني يلاعب الإمارات وديّاً بطاقكم تحكيمي عُماني

2021/01/11 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن طاقم تحكيم مباراة العراق و الإمارات الودية التي ستقام يوم غد الثلاثاء .

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المباراة سيقودها الحكم العماني ‏ أحمد الكاف ( حكم ساحة ) يساعده كل من: أبوبكر العمري (مساعد أول )و راشد الغيثي (مساعد ثانٍ) وسلطان محمد صالح من الإمارات (حكماً رابعاً )".

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