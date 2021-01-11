2021/01/11 | 16:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شيخ الكلاوات" ومراهق في قبضة الشرطة .. (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شيخ الكلاوات" ومراهق في قبضة الشرطة .. (صورة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شيخ الكلاوات" ومراهق في قبضة الشرطة .. (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).