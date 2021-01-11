طهران: نرحب باتفاق المصالحة الكويتي وأحضاننا مفتوحة في حال عادت السعودية والإمارات عن خطأهما

2021/01/11 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، أن طهران ترحب باتفاق

المصالحة الخليجية الذي أعلنته الكويت

وتنظر إليه بتفاؤل وتأمل بمواصلته كي

يمكن إيجاد حل إقليمي لأجل استقرار

المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخا

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