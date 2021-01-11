تركيا تحقق في خطوات فيسبوك لجمع بيانات واتساب

2021/01/11 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت هيئة المنافسة التركية، الاثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقاً بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد إن كان هناك انتهاك لمادة “إساءة الاستخدام” في قانون حماية المنافسة.

ومؤخراً أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية، التي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذر ت واتساب مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا فسيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتباراً من 8 فبراير/شباط المقبل.

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