شيخ جنكي يشيد بدور البيشمركة القدامى

2021/01/11 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاثنين 11/1/2021 مع رئيس مجلس جمعية بيشمركة كوردستان القدامى جميل هورامي واعضاء المجلس وجميع فروع الجمعية.

وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب شهداء ومناضلي الاتحاد الوطني بورهان سعيد صوفي، تحدث رئيس مجلس جمعية البيشمركة القدامى عن عمل وفعاليات الجمعية ومطالب ومشاكل الجمعية، داعيا الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الى مساعدتهم في حلها.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، اشار لاهور شيخ جنكي الى دور البيشمركة القدامى والذي عن طريق نضالهم وجهدهم مع بيشمركة طريق إنقاذ وحرية كوردستان، تحققت خبرات يومنا هذا، لهذا يجب ان يبقى التأريخ المشرق للبيشمركة جميلا وشامخاً، مطالبا بإعادة النظر في الجمعية وإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وعقد مؤتمر لها في المستقبل.

وقال شيخ جنكي، إستمعنا الى مطالبهم ومشاكلهم عن كثب، ووعدناهم بتقديم العون والدعم لهم وتنفيذ مطالبهم.

كما اضاف الرئيس المشترك، ناقشنا الوضع الحالي وأكدنا على وحدة الموقف وقرار الأطراف السياسية وتكثيف الجهود في بغداد لتجاوز هذه المرحلة الحساسة، وجددنا التأكيد على أنه وبإتفاق حكومة الإقليم مع الحكومة الإتحادية ستُحل مشاكل الرواتب والموازنة والمناطق المستقطعة من الإقليم.

وقال، كإتحاد وطني كوردستاني، نشدد على اتخاذ طريق النضال البرلماني لتحقيق حقوق شعبنا وكسب الدعم للفقرة القانونية في مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021 والخاصة بحصة إقليم كوردستان لمعالجة مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

واشار شيخ جنكي الى انهم تفقدوا، اليوم أيضاً، راديو (ديرين) الخاص بجمعية البيشمركة القدامى وقدمنا لهم التهنئة بمناسبة إنطلاق بث هذا الراديو الجديد، وأعربنا عن تمنياتنا لهم بأن يكون منصةً لجماهير شعب كوردستان وتعريف هذا الجيل والأجيال القادمة بنضال وتأريخ البيشمركة القدامى البرّاق وجميع المناضلين الذين أوصلونا الى مكاسبنا في يومنا هذا.

PUKmedia

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