القنصل الكوري يصدر ديوانا شعريا باللغة الكوردية

2021/01/11 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مؤخرا ديوان شعري للقنصل الكوري الجنوبي في اقليم كوردستان جوي كوانزين ويتضمن قصائد باللغتين الكوردية والكورية ويحمل عنوان (الورود الحمراء).

ويعرف القنصل كوانزين بحبه للكورد وله محاولات الكتابة باللغة الكوردية كما ويتقن اللغة الكوردية، وهو مثال ونموذج لاتقان وتعلم اللغة الكوردية وهذا الديوان الشعري أول نموذج لمحاولة الكتابة الشعرية باللغة الكوردية من قبل شخص أجنبي.

ويقول القنصل انه قام في العام الماضي بأول محاولة لتعلم وكتابة اللغة الكوردية، موضحا انه قام بقراءة الشعر الكوردي وذلك لحبه للكورد وكوردستان.

طبع الكتاب في مطبعة شهاب بمدينة أربيل، وهو من اصدارات 2020،وتصميم الغلاف والكتاب من الداخل من عمل سوران تاوتر وحامد سقزي رقم الإيداع ٥٨٨/٢٠٢٠ تم طبع الكتاب بعدد ١٠٠٠ الف نسخة.

PUKmedia / زيد محمود

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