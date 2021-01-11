إعادة 197 طن من السيراميك الى إيران لفشلها في الفحص بمنفذ زرباطية الحدودي

2021/01/11 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان (11) عجلة محملة بمادة (الرز) إلى الجانب الإيراني بواقع حمولة إجمالي (548طن و 680كغم) لعدم وجود شهادة مطابقة خاصة بالبضاعة.

تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والصحة والزراعة.

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