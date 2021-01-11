الحلبوسي يبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني الموازنة والانتخابات المبكرة

2021/01/11 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس تطورات الأوضاع السياسية، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي فقد جرى خلال اللقاء التباحث حول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وضرورة حل المشاكل العالقة، والتأكيد على العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي، وأن يكون الدستور حاكماً للجميع.

كما جرى بحث تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، أهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة المقبلة.

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