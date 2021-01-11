العمل تعلن جدول إصدار بطاقة ’ماستر كارد’ للمعين المتفرغ

2021/01/11 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، جدول إصدار بطاقة الماستر كارد، للمعين المتفرغ بسبب الزخم الحاصل على إصدار البطاقة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه (11 كانون الثاني 2021) إنه "نظـراً للزخم الحاصل من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات الدفع الالكتروني الماستر كارد من المشمولين براتب المعين المتفرغ، وحرصاً من إدارة الهيئة على صحة وسلامة المواطنين الكرام في ظل جائحة كورونا، ولإعطاء المهلة الزمنية الكافية لتنظيم عمل الأقسام المكلفة بهذا الأمر، لذا تقرر اعتماد الجدول الآتي لمراجعة المعين المتفرغ فقط راجين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام".

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