"صورة الأمير وخبر ولي العهد".. وزير الإعلام الكويتي يهاجم وكالة الأنباء الرسمية

2021/01/11 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم وزير الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطیري وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد نشرها بالخطأ صورة للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح مع تعليق فوقها يشير إلى ولي العهد الكويتي.

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