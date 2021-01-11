وزارات الاتصالات يمكن ان تشكو فيسبوك وواتساب… عضوان الاحمري

2021/01/11 | 16:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عضوان الاحمري – صحافي:

بإمكان وزارات الاتصالات في العالم العربي التقدم بقضايا قانونية ضد فيسبوك و واتساب كما فعلت أوروبا.



تخيلوا أن التحديث الجديد المتعلق بالخصوصية في واتساب والذي يقضي بموافقتك عليه بتبادل معلوماتك مع فيسبوك لن يطبق في أوروبا.



التبعات القانونية مقلقة للشركة.

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