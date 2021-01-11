مع خسائر البيتكوين..العملات المشفرة تفقد 146 مليار دولار بـ24 ساعة

2021/01/11 | 16:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: شهد سوق العملات المشفرة خسائر 146 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط حاد لعملة البيتكوين أدنى 35 ألفاً.

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