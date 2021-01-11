رئاسة البرلمان توجه لجنتين برلمانية بمتابعة حالات الانتحار في مخيمات النازحين

2021/01/11 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نائب رئيس البرلمان بشير حداد، اليوم الاثنين، عن توجيه رئاسة مجلس النواب لجنتي العمل وحقوق الانسان البرلمانيتين لمتابعة موضوع المخيمات والظروف المعاشية للنازحين وظاهرة الانتحار في تلك المخيمات.

وقال الحداد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الهجرة والمهجرين وعدد من النواب، عقد في مبنى البرلمان “لغرض متابعة اوضاع النازحين والمشاكل التي يعانيها النازحون خصوصا في حالات الحرجة والخطيرة التي ظهرت في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار فقد وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي العمل وحقوق الانسان لمتابعة هذا الموضوع والمخيمات والظروف المعاشية للنازحين، مبينا انه “تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين ووزارة الهجرة بحضور وزيرة الهجرة وتم التباحث مع الوزيرة حول مجمل الاوضاع التي في داخل المخيمات من الجوانب الخدمية والنفسية والاجتماعية وتم الاستماع الى شرح مفصل لما قامت به الوزارة من تقديم خدمات والعمل على غلق بعض المخيمات وما وصلت اليه تلك الخطوات والتحديات التي تواجه الوزارة والمعوقات”.

واضاف الحداد، انه “تم توجيه الاسئلة من اعضاء اللجنتين وباقي النواب الى الوزيرة حول هذا الملف وتم بحث الامور بصورة مفصلة”، لافتا الى انه “سوف نخرج بتقرير مفصل من اللجنة المشتركة والتوصيات التي نوصي بها وسيتم ارسالها الى رئاسة المجلس ومن خلالها الى الحكومة لتلافي المعوقات وتسهيل امور الوزارة ومن بينها زيادة تخصيصات الوزارة لانها لاتستطيع استكمال اعمالها بالتخصيصات القليلة الموجودة لديها والموضوعة ايضا في موازنة 2021 كما ستوصي اللجنة بزيادة تلك التخصيصات واغلاق جميع الطرق لاغلاق المخيمات بصورة طوعية وليست قصرية، كما لاحظنا خلال المباحثات حول منطقة سنجار وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل لذلك نوجه الحكومة بالعمل على اكمال هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها”.

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