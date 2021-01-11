اتحاد المقاولين يوجه رسالة للبرلمان: 700 مشروع و 3 ملايين عامل في خطر

2021/01/11 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه اتحاد المقاولين العراقيين ، الاثنين 11-1-2021، رسالة إلى البرلمان حذر فيها من مشكلة خطيرة جراء تأخر صرف حقوق المقاولين ورفع سعر صرف الدولار.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي في بيان "منذ الازمات المتعددة السابقة التي ضربت البلاد ونحن نحذر ونطالب الجهات التشريعية المتمثلة بالبرلمان والجهات الحكومية والوزارات بالرجوع الى منطق العقل والعمل بنظام الدولة القانونية الحقيقية بعيدا عن التخبطات والقرارات غير المدروسة، ومعالجة كل ازمة اقتصادية طارئة تحدث في البلد ووضع الطرق والخطط البديلة لمعالجة كل ازمة متوقعة ، لكن بُحت اصوات الجميع ولا مجيب ، ولا شخصيات مسؤولة تبالي لأي تحذير نوجهه من اجل النصح ومن اجل المصلحة الوطنية العليا ، ومن اجل ان لا يتوقف العمل بسبعة آلاف مشروع خدمي ، ومن اجل ان لا يصبح ثلاثة ملايين عراقي يعملون بهذه المشاريع وبمشاريع القطاع الخاص الاخرى متظاهرين في الشوارع ويطالبون بقوتهم اليومي وفرص العمل ".

واضاف "لقد تواصلنا العديد من المرات مع النواب في البرلمان ومع العديد من الرئاسات في الدولة وكالعادة لا حلول جذرية ولا اهتمام حقيقي بقوت الشعب والذي اصبح شبه القنبلة الموقوتة اليوم ، بعد رفع سعر صرف الدولار هذا القرار المجحف بحق الفقراء وشركات القطاع الخاص في البلد وقد اصبح التأثير والضرر الاكبر على شريحة المقاولين واصحاب الشركات المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ المشاريع".

وتابع "بهذا اليوم نطالب جميع اعضاء مجلس النواب المحترمين ورئاسة البرلمان والسيد رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية بأخذ الوضع الخطير محمل الجد وتلافي انهيار قطاعات كبيرة في البلد وانقاذ شريحة المقاولين ودفع الجزء الاكبر من مستحقاتهم لانهم اليوم فجعوا بكارثة اخرى بعد كارثة عدم دفع مستحقاتهم سابقا وهي الكارثة الجديدة ( رفع سعر صرف الدولار ) فعلى مجلس النواب وكل اعضائه الشرفاء ان يدرجوا ملف مستحقات المقاولين ضمن موازنة العام2021 وكذلك تضمين تعويض المقاولين جراء الضرر الكبير الذي لحق بهم بعد رفع سعر صرف الدولار".

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