افتتاح مدرستين جديدتين بناحية السلام في ميسان

2021/01/11 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /افتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم" اليوم الاثنين، مدرستين سعة (6) صفوف في ناحية السلام، ضمن تخصيصات مشاريع إنشاء مدارس الاهوار والمنفذة بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة ميسان .وقال " لازم " ان سعة كل مدرسة (6) صفوف مع جناح اداري ومخزن ومجموعة صحية وساحة انتشار ، مبينا ، بناء المدرستين يتكون من الهياكل الحديدية (خفيفة الوزن) والمغلفة من الخارج بألواح الساندويج بنل ومن الداخل ألواح السمنت بورد مع التأسيسات الكهربائية والمائية والابواب والشبابيك ويعتبر تصميم المدرسة من التصاميم العازلة للحرارة .واكد" أن الهدف من إنشاء هذه المدارس هو الاهتمام بالجانب العلمي للطلبة وتقديم خدمة كبيرة لأبناء المحافظة في ناحية السلام وخصوصاً المناطق النائية من خلال حل الاختناقات في المدارس ومعالجة الازدواجية في الدوام ويأتي افتتاح هده المدرستين ضمن (7) مدارس منجزة في وقت سابق في ناحية المشرح وقضاء الكحلاء من مجموع (30) مدرسة ، مشيرا الى ان من المؤمل في الايام القليلة القادمة افتتاح (5) مدارس جديدة في قضاء الميمونة وناحية سيد احمد الرفاعي./انتهى س

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