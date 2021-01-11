البرلمان يعد بتقرير مفصل مع توصيات الى الحكومة لتلافي المعوقات في مخيمات النازحيـن

2021/01/11 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت رئاسة مجلس النواب انها ستعد تقريرا مفصلا يتضمن مجموعة توصيات تعرض على البرلمان وترسل الى الحكومة لتلافي المعوقات في مخيمات النازحيـن .وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد في مؤتمر صحفي مشترك ، ان " رئاسة مجلس النواب كلفت لجنتي العمل وحقوق الانسان لمتابعة موضوع المخيمات والظروف المعاشية للنازحين والمشاكل التي يعانوها خصوصا بعد الحالات الحرجة والخطيرة التي ظهرت مؤخرا في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار ".واضاف "تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين ومسؤولي وزارة الهجرة للتباحث حول مجمل الاوضاع في داخل المخيمات من الجوانب الخدمية والنفسية والاجتماعية وتم الاستماع الى شرح مفصل لعمل الوزارة من تقديم خدمات والعمل على غلق بعض المخيمات وما وصلت اليه تلك الخطوات والتحديات التي تواجه الوزارة والمعوقات ".واوضح ان " البرلمان سيعـد تقريرا مفصلا من قبل اللجنة المشتركة يتضمن مجموعة من التوصيات وسيتم ارسالها الى رئاسة مجلس النواب ومن خلالها الى الحكومة لتلافي المعوقات وتسهيل عمل الوزارة ".وتابع القول ان " بعض التوصيات تتضمن زيادة تخصيصات وزارة الهجرة لانها لا تستيطع استكمال اعمالها بالتخصيصات الموجودة حاليا والمدرجة ايضا في موازنة 2021 ، وتوصي اللجنة باغلاق جميع المخيمات بصورة طوعية وليست قسرية، كما لاحظنا خلال المباحثات حول منطقة سنجار وجود بعض النقاط التي تعوق عودة العوائل لذلك سنوجه الحكومة بالعمل على اكمال هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها "./انتهى5

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