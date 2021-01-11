الاعلان عن حكم مباراة العراق والامارات

2021/01/11 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العراق.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “المباراة سيقودها الحكم العماني أحمد الكاف ( حكم ساحة ) يساعده كل من: أبوبكر العمري (مساعد أول ) راشد الغيثي (مساعد ثان) وسلطان محمد صالح من الإمارات (حكماً رابعاً )”.

وستقام المباراة غداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



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