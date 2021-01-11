حول موضوع السلاح الذري – ترجمة عزالدين بن عثمان الحديدي - جوزيف ستالين

2021/01/11 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوزيف_ستالين - ما رأيك في الضجيج الذي أثير في الصحافة الأجنبية هذه الأيام بشأن اختبار قنبلة ذرية في الاتحاد السوفيتي؟ستالين : بالفعل، لقد تم اختبار أحد أنواع القنبلة الذرية مؤخرًا في بلدنا.



كما سيستمر اختبار القنابل الذرية من أحجام مختلفة في المستقبل وفقًا للخطة الدفاعية لبلادنا ضد هجوم محتمل للكتلة العدوانية الأنجلو أمريكية.- تدق شخصيات بارزة مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية ناقوس الخطر بش ......





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