فتح تحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل من طرف مؤيد لترامب

2021/01/11 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت قناة “فوكس نيوز” إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحقق في تهديدات بالقتل وجهت إلى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، من قبل لين وود، المحامي المؤيد لدونالد ترامب.

ويُشتبه في أن وود، الذي تم حظر حسابه في موقع “تويتر” الأسبوع الماضي، كتب منشورا محذوفا جديدا عبر تطبيق “Parler”، جاء فيه: “جهز فرق الإعدام.



بينس يذهب أولا”.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية لشبكة “فوكس نيوز”، يوم السبت: “نحن على علم بالتعليقات، ونأخذ كل التهديدات ضد من نحميهم على محمل الجد”.

كما تقوم الخدمة السرية والوكالات الفيدرالية الأخرى بالتحقيق مع آخرين شوهدوا في شريط فيديو داخل مبنى الكابيتول الأمريكي وهم يهتفون “شنق بينس”.

وتأتي التهديدات لنائب الرئيس الأمريكي، بعد أيام من اقتحام مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، لمنع المشرعين من التصديق الرسمي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختبأ المشرعون والموظفون وغيرهم تحت الطاولات، وتم إجلاؤهم، بينما كان المشاغبون يتجولون في قاعات الكابيتول حاملين الأعلام المؤيدة لترامب ويقرعون الأبواب.



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