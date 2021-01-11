عدّاد ضحايا الجائحة يقترب من 13 ألف شخص في العراق

2021/01/11 | 16:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 801 إصابة، و11 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2035 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 92%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 32 ألفًا، 128 منهم تحت العناية المركزة.

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