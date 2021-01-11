الأعرجي يؤكد لتولر رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض

2021/01/11 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر رفضه قرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يخدم مصلحة البلدين".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض".

وأشار إلى أن "العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها"، مؤكدا بالقول: نريد أن يكون العراق نقطة التقاء، كونه يستطيع أن يلعب هذا الدور، وعلى الجميع أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا".

وتطرّق السفير الأمريكي إلى موقف الأعرجي بشأن قرار الخزانة الأمريكية الخاص بفالح الفياض، والذي أكد فيه أن "على الخزانة الأمريكية تصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات".

وتابع البيان، أن "اللقاء شهد بحث اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، واستمرار التعاون في ملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب".

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