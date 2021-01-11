التربية النيابية توجه كتاباً إلى المالية يتعلق بتخصيصات المحاضرين المجانيين

2021/01/11 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت لجنة التربية النيابية، الاثنين، الى تعديل احدى فقرات الموازنة لشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، في كتاب وجهه الى رئاسة اللجنة المالية، وحصل "ناس" (11 كانون الثاني 2021)، على نسخة منه، انه "بالنظر للدور الهام الذي قام به المحاضرون المجانيون من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزارة التربية وتثميناً لهذه الجهود يرجى تعديل الفقرة (3) من البند (رابعأ) المادة (12) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2021)، وذلك بشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة (2019) الفقرة (15)".

واشار الى ان القرار نص على أن "تتولى وزارة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020".

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