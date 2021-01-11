2021/01/11 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش اربيل تعتقل متهمين قاما بخطف سائق سيارة أجرة وتسليبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش اربيل تعتقل متهمين قاما بخطف سائق سيارة أجرة وتسليبه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش اربيل تعتقل متهمين قاما بخطف سائق سيارة أجرة وتسليبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).