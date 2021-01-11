توجيه اتهام جديد لأسترالي بسبب فضيحة الرشى المرتبطة بنفط العراق

2021/01/11 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الشرطة الاسترالية، الإثنين، الاتهام لرجل في إطار فضيحة تطال شركة مقرها سيدني متهمة بدفع 78 مليون دولار بشكل رشى لضمان عقود نفط مربحة في العراق.

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