السفير الأمريكي: على وزارة الخزانة تصحيح خطئها بشأن الفياض

2021/01/11 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، فيما أكد الأخير ان على الخزانة الأمريكية تصحيح خطئها بشأن العقوبات ضد فالح الفياض.وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناول اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، …

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