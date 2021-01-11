رئاسة البرلمان توجه بمتابعة حالات الانتحار في مخيمات النازحين

2021/01/11 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، لجنتا العمل وحقوق الانسان النيابيتين بمتابعة حالات الانتحار في مخيمات النازحين، مشيرة الى وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل الى سنجار.وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد في مؤتمر صحفي، بحضور وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو وأعضاء لجنتي العمل وحقوق الانسان، تابعه “النور نيوز”، …

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