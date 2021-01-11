إيران تطالب الانتربول بإصدار إشعار أحمر لمنفذي إغتيال سليماني وزاده

2021/01/11 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت إيران، الشرطة الدولية (الانتربول)، باصدار اشعار احمر لاربعة من منفذي اغتيال قاسم سليماني وفخري زاده.ويعد الاشعار الأحمر طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وعند اصدار الاشعار يجب على الشرطة الدولية متابعة الشخص المدان وعند العثور عليه تسليمه فورا الى الدولة المتقدمة بالطلب.وقال …

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