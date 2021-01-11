أسعار النفط تتراجع 1% مع تجدد مخاوف الطلب

2021/01/11 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب على الخام.

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