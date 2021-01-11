2021/01/11 | 17:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير قسم الاعلام لوزارة الشباب والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب ان الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال وفد رفيع المستوى من الفيفا متمثلاً بجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبين عبد الوهاب في تصريح خاص لـ 7sky ان هناك تحضيرات كبيرة لاستقبال انفانتينو على ارض البصرة لحضور كلاسيكو الخليج الودي بين المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بعد ان تمت دعوته سابقاً من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على هامش لقاءهم الماضي في الدوحة.

وأضاف عبد الوهاب : هناك استنفار للجهود مابين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والحكومة المحلية في البصرة لاظهار المنشأت الرياضية في المحافظة بأفضل صورة من خلال تهيأة الملاعب والفنادق والمرافق الأخرى لأستقبال الضيوف ولتنال رضاهم.

وأردف : سيرافق وصول رئيس الاتحاد الدولي ايضاً زيارة مرتقبة من قبل وفد اتحاد الخليج العربي للفترة مابين 24 وحتى 27 من الشهر الجاري للاطلاع وتقييم جاهزية العراق لأستضافة خليجي 25.

واختتم عبد الوهاب حديثه قائلاً : أتمنى ان تسير الأمور على مايرام وان يصل انفانتينو الى البصرة دون حدوث أي طارئ بسبب فيروس كورونا او الاحداث الأخرى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة : مستعدون لأستقبال انفانتينو , ونتمنى عدم حدوث اي طارئ 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة : مستعدون لأستقبال انفانتينو , ونتمنى عدم حدوث اي طارئ) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة : مستعدون لأستقبال انفانتينو , ونتمنى عدم حدوث اي طارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).