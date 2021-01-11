كشف عدد النزلاء في سجون العراق

2021/01/11 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود 60 الف نزيل في سجون العراق.

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