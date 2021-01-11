بالوثيقة.. التربية النيابية تقدم مقترحا بشان المحاضريين المجانيين

2021/01/11 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاطبت لجنة التربية البرلمانية، نظيرتها المالية النيابية بشان تعديل فقرة بالموازنة الاتحادية وشمول المحاضرين المجانيين فيها.

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