البرلمان يعد بزيادة تخصيصات وزارة الهجرة واغلاق مخيمات النازحيـن طوعيـا

2021/01/11 | 17:13 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

اعلنت رئاسة مجلس النواب انها ستعد تقريرا مفصلا يتضمن مجموعة توصيات تعرض على البرلمان وترسل الى الحكومة لتلافي المعوقات في مخيمات النازحيـن .

وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد في مؤتمر صحفي مشترك ، ان ” رئاسة مجلس النواب كلفت لجنتي العمل وحقوق الانسان لمتابعة موضوع المخيمات والظروف المعاشية للنازحين والمشاكل التي يعانوها خصوصا بعد الحالات الحرجة والخطيرة التي ظهرت مؤخرا في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار “.

واضاف ان “تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين ومسؤولي وزارة الهجرة للتباحث حول مجمل الاوضاع في داخل المخيمات من الجوانب الخدمية والنفسية والاجتماعية وتم الاستماع الى شرح مفصل لعمل الوزارة من تقديم خدمات والعمل على غلق بعض المخيمات وما وصلت اليه تلك الخطوات والتحديات التي تواجه الوزارة والمعوقات “.

واوضح ، ان ” بعض التوصيات تتضمن زيادة تخصيصات وزارة الهجرة لانها لا تستيطع استكمال اعمالها بالتخصيصات الموجودة حاليا والمدرجة ايضا في موازنة 2021 ، وتوصي اللجنة باغلاق جميع المخيمات بصورة طوعية وليست قصرية، كما لاحظنا خلال المباحثات حول منطقة سنجار وجود بعض النقاط التي تعيق عودة العوائل لذلك سنوجه الحكومة بالعمل على اكمال هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها “.

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