الصدر يغرد مجدداً بشأن الإحتجاجات ويوجه طلباً للقوات الأمنية

2021/01/11 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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استنكر زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، الإثنين، 11 كانون الثاني، 2021، مذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلمين، فيما دعا غلى ضروة ان تطال عمليات الاعتقال المعتدين والمخربين، بحسب تعبيره.

وذكر الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر" قائلا :"اشجب وادين واستنكر الاعتداء الوحشي والإرهابي من قبل بعض المندسين في صفوف التشرينيين ضد القوات الأمنية وقتلهم بطريقة يندى لها جبي الانسانية".

واضاف :"ادين واشجب واستنكر مذكرات الاعتقال ضد المتظاهرين السلميين..



فإن الاعتقال يجب أن يطال المعتدين والمخربين دون غيرهم ممن تظاهر بسلم وسلام".

وفي وقت سابق، أدانت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، ما وصفته بالانفلات الأمني في محافظة ذي قار، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس.

وقال بيان للمفوضية، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدين الانفلات الامني في محافظة ذي قار، وتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية".

وأضافت، أن "أحداث أمس أدت لاستشهاد (1) من القوات الامنية واصابة (111) من المتظاهرين والقوات الامنية ، نتيجة استخدام الرصاص الحي والحجارة والادوات الجارحة مساء 10 / كانون الثاني – يناير".

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