محافظ واسط يبحث مع السفير الصيني المشاكل التي تواجه الشركات الصينية العاملة بالمحافظة

2021/01/11 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ التقى محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم ، السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو ،لبحث التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والخدمية وحل المشاكل التي تواجه الشركات الصينية العاملة بالمحافظة كالضرائب والادخال الكمركي وتسهيل اجراءات التنقل وتوفير الأمن الذي تحتاجه الشركات.وقال المحافظ في بيان اعلامي ان:" اللقاء تناول السبل اللازمة لجذب المزيد من الشركات الصينية في المجالات الصناعية والعمرانية والاستثمارية ، بهدف تطوير المحافظة ، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين من مختلف الاختصاصات ، اضافة الى مناقشة ألية دعم وتسهيل عمل الشركات الصينية العاملة في واسطودعوة الشركات الكبيرة للأستثمار في المحافظة ".وأضاف:"قدمنا خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي من خلالها بينا ان واسط مكان آمن تماماً لعمل كبرى الشركات العالمية ، وهي كذلك بيئة خصبة للاستثمار والأعمار في مجالات الزراعة وبناء المصانع والثروات الحيوانية ، فضلاً عن الثروات النفطية والمياه وغيرها ".وأشار المياحي إلى أن:" السفير الصيني أبدى إعجابه بالتعاون البناء بين الحكومة المحلية والشركات الصينية العاملة في واسط ضمن مجال النفط والطاقة، ونؤكد على استعداده للتعاون في مجال الاستثمار وتطوير البنى التحتية من خلال دعوة الشركات الصينية للعمل في واسط من خلال القنوات الحكومية "./انتهى

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