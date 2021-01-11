التربية النيابية تطالب بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضريين المجانيين في مشروع الموازنة

2021/01/11 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالبت لجنة التربية النيابية، اللجنة المالية بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضريين المجانيين.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب:" ان اللجنة برئاسة النائب قصي محسن الياسري طالبت اليوم اللجنة المالية بتعديل الفقرة (3) من البند ( رابعاً ) المادة ( 12) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 وذلك لشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة أستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة 2019 الفقرة (15) والتي نصت على ان تتولى وزارة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المالية 2020 .واضافت:" ان لجنة التربية النيابية تولي هذه الشريحة اهتماماً كبير لما لها من دور مهم والجهود التي بذلتها من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزراة التربية وتعمل اللجنة على اضافة تخصيصات مالية لكل المحاضرين المجانيين ضمن فقرات موازنة العام ٢٠٢١"./انتهى7

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