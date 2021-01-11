2021/01/11 | 17:13 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال باب الفاتيكان فرنسيس إنه غير متيقن ما إذا كان يستطيع زيارة العراق في شهر مارس القادم كما كان مقررا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة بابا الفاتيكان للعراق مهددة بسبب كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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