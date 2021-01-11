تحديد موعد تقريبي لعودة رحلات الطيران العربية من مطار حلب

2021/01/11 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا باسم منصور البدء بتنفيذ رحلات من مطار حلب إلى بغداد على متن طائرات شركة فلاي بغداد....

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