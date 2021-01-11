2021/01/11 | 17:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التربية تصدر بيانا بشأن الفقرة الخاصة بالمحاضرين المجانيين بموازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 17:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية تصدر بيانا بشأن الفقرة الخاصة بالمحاضرين المجانيين بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية تصدر بيانا بشأن الفقرة الخاصة بالمحاضرين المجانيين بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).