المالية النيابية تستضيف شركة سومو والمنافذ الحدودية لمناقشة عجز الموازنة

2021/01/11 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن استضافة الجهات المسؤولة في شركة سومو اليوم وهيئة المنافذ الحدودية لمناقشة بعض الفقرات الخاصة بالموازنة قبل طرحها للقراءة الثانية.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “اللجنة بصدد عقد عدة اجتماعات متتالية اليوم لمناقشة بعض بنود الموازنة”.

واضاف ان “الاجتماع المسائي سيشهد استضافة شركة سومو حول اسعار النفط المحددة في الموازنة وهيئة المنافذ الحدودية حول الواردات الخاصة ببنود الموازنة”.

واوضح كوجر ان “العديد ن المسائل تسعى اللجنة لأعداد تقرير حولها قبل طرح موازنة 2021 للقراءة الثانية لرسم صورة كامله عن الموازنة لدى اعضاء مجلس النواب ومواطن الخلل فيها”.انتهى25و

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