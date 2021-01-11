2021/01/11 | 17:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيسبوك بتقنية جديدة لقراءة أفكارنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك بتقنية جديدة لقراءة أفكارنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك بتقنية جديدة لقراءة أفكارنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).