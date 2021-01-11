صافرة عمانية لمباراة الإمارات والعراق

2021/01/11 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدير طاقم تحكيم من سلطنة عمان، مواجهة

منتخبي الإمارات والعراق الودية،

المقررة مساء غد الثلاثاء، في ستاد

زعبيل بنادي الوصل.

وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لمباريات

التصفيات المشتركة، المؤهلة إلى

نهائيات ك

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