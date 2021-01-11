قاسم الأعرجي يستقبل السفير الأمريكي في بغداد

2021/01/11 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد، السيد ماثيو تولر.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد الأعرجي رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق السيد فالح الفياض .

وأشار الأعرجي إلى أن العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها ، مؤكدا بالقول: نريد أن يكون العراق نقطة التقاء ، كونه يستطيع أن يلعب هذا الدور، وعلى الجميع أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا .

وتطرّق السفير الأمريكي إلى موقف الأعرجي بشأن قرار الخزانة الأمريكية الخاص بالسيد فالح الفياض، والذي أكد فيه أن على الخزانة الأمريكية تصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات.

كما شهد اللقاء بحث اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، واستمرار التعاون في ملاحقة ماتبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب.

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