الحكيم وشاويس يبحثان التطورات السياسية والعلاقة بين بغداد وأربيل

2021/01/11 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم ورئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد الحكيم خلال اللقاء أهمية إنفاذ الدستور بشأن حقوق المواطنين في عموم العراق وصرف عائدات النفط والثروات ضمن السياقات الدستورية، مشددا على ضرورة التعامل مع ملف نفط الإقليم على وفق ما أقره الدستور، وأن يكون التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب.

وأشار الحكيم إلى أن الازمة المالية الحالية هي أزمة مركبة تتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق.

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