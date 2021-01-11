2021/01/11 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: البرلمان يبدأ القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: البرلمان يبدأ القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: البرلمان يبدأ القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).