وزير العمل: ضرورة العمل على إخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل

2021/01/11 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، ضرورة العمل على إخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل عبر اعتماد خطة عمل مكتب الأمم المتحدة لإنهاء هذا الملف.

وأشار الركابي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ (11 كانون الثاني 2021)، إلى أن "العراق ملتزم بتقارير الأمم المتحدة بشأن عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك منذ 2016، وأن ذلك موثق برد رسمي من الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية".

وشدد الركابي على "أهمية التواصل مع المؤسسات الأمنية لوضع رؤية جديدة، ومن ثم المطالبة بإخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل استنادا إلى الخطة المقترحة".

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن اجتماع اللجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ ناقش خطة العمل بين العراق ومكتب الأمم المتحدة بخصوص تجنيد الأطفال التي تضمنت تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى التزام العراق بقوانين حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، وأبدت اللجنة ملاحظاتها على الخطة فيما تحفظت على بعض النقاط فيها.

يشار الى أن اللجنة الوطنية العليا المختصة بالرصد والإبلاغ تشكلت بموجب الأمر الديواني 35 لسنة 2018 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والداخلية، والدفاع، والتربية، والعدل إضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان وهيأة الحشد الشعبي.

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