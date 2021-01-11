2021/01/11 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له الإثنين في هجوم جديد لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لداعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).